Киев проинструктировали из США перед приездом лидеров стран ЕС – эксперт

16 июня Владимир Зеленский принял в Киеве лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии. Все они в очередной раз выразили поддержку украинскому народу и его стремлению в Евросоюз. Однако, по данным СМИ, в действительности главы государств хотели подтолкнуть Зеленского на переговоры с Россией. Подробнее – в материале Москвы 24.

Двойное дно

Фото: Ludovic Marin, Pool via AP

После переговоров Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал с европейскими лидерами поставки оружия, новые антироссийские санкции и вывоз украинского зерна. В свою очередь, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги и Клаус Йоханнис в своих заявлениях снова говорили о поддержке украинского народа и недопустимости уступок РФ.

"Россия должна знать, что она не может навязывать мир, что она с этим не достигнет успеха в том, чтобы диктовать Украине условия, которые окажутся неприемлемы как для Украины, так и для нас", – подчеркнул по итогам переговоров Шольц.

Макрон отметил, что его страна вместе с Германией, Италией и Румынией поддерживают заявку Украины на статус кандидата в Евросоюз. Однако путь в ЕС быстрым не будет, и Зеленский об этом знает, сказал он.

При этом европейские лидеры поддержали интеграцию Украины в ЕС якобы не просто так. Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив написал в своем telegram-канале, что в обмен на статус кандидата Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского вернуться к переговорам с Россией. О таком предложении написали и немецкие СМИ. Это объясняется тем, что Европа серьезно страдает от конфликта, который провоцирует в ЕС падение экономики и рекордную инфляцию, сказано в материале.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров эту версию опроверг. "Наоборот, вчера на встрече говорилось о том, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией", – сказал он в беседе с украинскими СМИ.

Говоря о вооружении, Макрон подтвердил, что страны Запада договорились между собой не поставлять Украине танки и самолеты. Французский лидер обратил внимание, что Киев об этом знает. "Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому мы договорились не поставлять определенные вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки", – сказал он.

В то же время Макрон заявил, что Франция поставит Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR. Хотя, по словам Драги, нового оружия Зеленский у европейских лидеров не просил. "Он просто описал ситуацию, которая становится критической", – поделился премьер-министр Италии.

К приезду европейских лидеров Киев подготовил свои предложения Евросоюзу по седьмому пакету антироссийских санкций. Их разработала экспертная группа, которой руководили глава офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-посол США в Москве Майкл Макфол. Среди предложений в том числе запрет на покупку российского газа, заявил Ермак в своем telegram-канале.

По итогам встречи в Киеве Макрон заявил, что не исключает своего визита в Россию в ближайшее время. Однако французский лидер отметил, что для этого нужны некие "предварительные условия". Макрон убежден, что продолжать диалог с Владимиром Путиным необходимо.

Расклад сил

Фото: Ludovic Marin, Pool via AP

Информацию о том, что европейские лидеры уговаривали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас важны любые усилия по подталкиванию Украины в сторону от ее нынешнего курса, сообщает газета "Известия".





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Вы знаете, нам нужны любые подталкивания Киева. Собственно, кто бы ни был, человек или страна, могут сделать доброе дело, если они подтолкнут Киев в сторону от того состояния, которое сейчас есть на Украине. Это поможет делу, это поможет самой Украине.

"А вот эта вот тройка... все-таки они, несмотря на то что они, конечно, участники единой машины, участники коллективного Запада, но все-таки они понимают необходимость непрекращения диалогов", – сказал представитель Кремля.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в разговоре с Москвой 24 отметил, что перед встречей с квартетом европейских лидеров Зеленский созванивался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом. А эти страны выступают за конфликт на Украине и работают над ослаблением Евросоюза, пояснил он.

"Зеленский уже был проинструктирован и имел определенную точку зрения на предложения, которые ему последовали. Он не выработал какую-то позицию, а получил четкие инструкции, как себя вести. Потому что самостоятельной позиции у него нет", – уверен политолог.

Европа попала в ситуацию, когда ей выгоднее погасить боевые действия на Украине, продолжил Кошкин. Это связано с опасениями за собственную экономику и безопасность. Однако в публичном поле европейские лидеры все равно будут говорить о перспективах Украины в Евросоюзе, солидарности и поддержке оружием, добавил политолог.

Для России же в любом случае ключевыми остаются задачи по защите республик Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины, заявил эксперт: никаких компромиссов с Европой по этому поводу быть не может.





Андрей Кошкин завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Они жестко, наотмашь бьют нас для того, чтобы мы сдохли экономически. Чтобы измотать нас в военном плане. Ни то ни другое у них не получилось. А теперь мы должны с ними заигрывать?

Вести переговоры можно только по итогам выполнения специальной военной операции на Украине, считает политолог. Такой диалог будет наиболее убедительным для Вашингтона, Лондона, Рима, Берлина, Парижа и тем более Киева, резюмировал Кошкин.

