Киев проинструктировали из США перед приездом лидеров стран ЕС – эксперт

16 июня Владимир Зеленский принял в Киеве лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии. Все они в очередной раз выразили поддержку украинскому народу и его стремлению в Евросоюз. Однако, по данным СМИ, в действительности главы государств хотели подтолкнуть Зеленского на переговоры с Россией. Подробнее – в материале Москвы 24.
Двойное дно
После переговоров Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал с европейскими лидерами поставки оружия, новые антироссийские санкции и вывоз украинского зерна. В свою очередь, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги и Клаус Йоханнис в своих заявлениях снова говорили о поддержке украинского народа и недопустимости уступок РФ.
"Россия должна знать, что она не может навязывать мир, что она с этим не достигнет успеха в том, чтобы диктовать Украине условия, которые окажутся неприемлемы как для Украины, так и для нас", – подчеркнул по итогам переговоров Шольц.
Макрон отметил, что его страна вместе с Германией, Италией и Румынией поддерживают заявку Украины на статус кандидата в Евросоюз. Однако путь в ЕС быстрым не будет, и Зеленский об этом знает, сказал он.
При этом европейские лидеры поддержали интеграцию Украины в ЕС якобы не просто так. Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив написал в своем telegram-канале, что в обмен на статус кандидата Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского вернуться к переговорам с Россией. О таком предложении написали и немецкие СМИ. Это объясняется тем, что Европа серьезно страдает от конфликта, который провоцирует в ЕС падение экономики и рекордную инфляцию, сказано в материале.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров эту версию опроверг. "Наоборот, вчера на встрече говорилось о том, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией", – сказал он в беседе с украинскими СМИ.
Говоря о вооружении, Макрон подтвердил, что страны Запада договорились между собой не поставлять Украине танки и самолеты. Французский лидер обратил внимание, что Киев об этом знает. "Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому мы договорились не поставлять определенные вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки", – сказал он.
В то же время Макрон заявил, что Франция поставит Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR. Хотя, по словам Драги, нового оружия Зеленский у европейских лидеров не просил. "Он просто описал ситуацию, которая становится критической", – поделился премьер-министр Италии.
К приезду европейских лидеров Киев подготовил свои предложения Евросоюзу по седьмому пакету антироссийских санкций. Их разработала экспертная группа, которой руководили глава офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-посол США в Москве Майкл Макфол. Среди предложений в том числе запрет на покупку российского газа, заявил Ермак в своем telegram-канале.
По итогам встречи в Киеве Макрон заявил, что не исключает своего визита в Россию в ближайшее время. Однако французский лидер отметил, что для этого нужны некие "предварительные условия". Макрон убежден, что продолжать диалог с Владимиром Путиным необходимо.
Расклад сил
Информацию о том, что европейские лидеры уговаривали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас важны любые усилия по подталкиванию Украины в сторону от ее нынешнего курса, сообщает газета "Известия".
"А вот эта вот тройка... все-таки они, несмотря на то что они, конечно, участники единой машины, участники коллективного Запада, но все-таки они понимают необходимость непрекращения диалогов", – сказал представитель Кремля.
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в разговоре с Москвой 24 отметил, что перед встречей с квартетом европейских лидеров Зеленский созванивался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом. А эти страны выступают за конфликт на Украине и работают над ослаблением Евросоюза, пояснил он.
"Зеленский уже был проинструктирован и имел определенную точку зрения на предложения, которые ему последовали. Он не выработал какую-то позицию, а получил четкие инструкции, как себя вести. Потому что самостоятельной позиции у него нет", – уверен политолог.
Европа попала в ситуацию, когда ей выгоднее погасить боевые действия на Украине, продолжил Кошкин. Это связано с опасениями за собственную экономику и безопасность. Однако в публичном поле европейские лидеры все равно будут говорить о перспективах Украины в Евросоюзе, солидарности и поддержке оружием, добавил политолог.
Для России же в любом случае ключевыми остаются задачи по защите республик Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины, заявил эксперт: никаких компромиссов с Европой по этому поводу быть не может.
Вести переговоры можно только по итогам выполнения специальной военной операции на Украине, считает политолог. Такой диалог будет наиболее убедительным для Вашингтона, Лондона, Рима, Берлина, Парижа и тем более Киева, резюмировал Кошкин.
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