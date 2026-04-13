Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6,2 км

Фото: ТАСС/Zuma

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6,2 километра. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба" Российской академии наук.

О каких-либо последствиях пеплового выброса пока не сообщалось. Извержение вулкана представляет опасность для местных и международных авиаперевозок.

На прошлой неделе вулкан Шивелуч вновь выбросил столб пепла на высоту 10 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся примерно на 30 километров к северу от вулкана. В связи с этим авиационный цветовой код опасности повышался до красного – самого высокого уровня.

В конце февраля специалисты зафиксировали мощные газопаровые выбросы на вулкане Шивелуч. Активность сопровождалась тепловой аномалией, продолжался рост лавового купола вулкана.