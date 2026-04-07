07 апреля, 05:23Происшествия
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км
Фото: ТАСС/AP/Yuri Demyanchuk
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 километров над уровнем моря. Об этом сообщила региональная группа реагирования на вулканические извержения.
Эксплозивно-экструзивное извержение Шивелуча продолжается. Шлейф пепла протянулся примерно на 30 километров к северу от вулкана.
В связи с этим авиационный цветовой код опасности был повышен до красного – самого высокого уровня. Ученые ожидают, что новые выбросы пепла могут достичь 12 километров. Активность вулкана может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда, предупредили специалисты.
Ранее извержение вулкана Килауэа было зафиксировано на Гавайях. По данным ученых, высота извержения из южного и северного жерл вулкана составила около 400 метров.
В феврале вулкан Семеру на индонезийском острове Ява выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра. Местных жителей и туристов призывали не приближаться к кратеру в радиусе 5 километров и соблюдать осторожность из-за угрозы выброса раскаленных камней.
