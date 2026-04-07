Новости

Новости

07 апреля, 05:23

происшествия

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км

Фото: ТАСС/AP/Yuri Demyanchuk

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 километров над уровнем моря. Об этом сообщила региональная группа реагирования на вулканические извержения.

Эксплозивно-экструзивное извержение Шивелуча продолжается. Шлейф пепла протянулся примерно на 30 километров к северу от вулкана.

В связи с этим авиационный цветовой код опасности был повышен до красного – самого высокого уровня. Ученые ожидают, что новые выбросы пепла могут достичь 12 километров. Активность вулкана может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда, предупредили специалисты.

Ранее извержение вулкана Килауэа было зафиксировано на Гавайях. По данным ученых, высота извержения из южного и северного жерл вулкана составила около 400 метров.

В феврале вулкан Семеру на индонезийском острове Ява выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра. Местных жителей и туристов призывали не приближаться к кратеру в радиусе 5 километров и соблюдать осторожность из-за угрозы выброса раскаленных камней.

Новости мира: на французском острове Реюньон снова активизировался вулкан

