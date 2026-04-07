Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 километров над уровнем моря. Об этом сообщила региональная группа реагирования на вулканические извержения.

Эксплозивно-экструзивное извержение Шивелуча продолжается. Шлейф пепла протянулся примерно на 30 километров к северу от вулкана.

В связи с этим авиационный цветовой код опасности был повышен до красного – самого высокого уровня. Ученые ожидают, что новые выбросы пепла могут достичь 12 километров. Активность вулкана может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда, предупредили специалисты.

Ранее извержение вулкана Килауэа было зафиксировано на Гавайях. По данным ученых, высота извержения из южного и северного жерл вулкана составила около 400 метров.

В феврале вулкан Семеру на индонезийском острове Ява выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра. Местных жителей и туристов призывали не приближаться к кратеру в радиусе 5 километров и соблюдать осторожность из-за угрозы выброса раскаленных камней.