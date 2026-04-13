Форма поиска по сайту
Новости

13 апреля, 03:56

Москва и Грозный возглавили рейтинг городов РФ по качеству жизни

Фото: depositphotos/Violin

Самый высокий уровень качества жизни среди российских городов по итогам первого квартала 2026 года наблюдается в Москве, Грозном, Сочи, Санкт-Петербурге и Владикавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование замглавы Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.

В топе также оказались Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда. Доступность жилья выше всего оценивается в Оренбурге, Хабаровске и Мурманске, лучшая экология – в Грозном, Владикавказе и Новороссийске, а самая высокая самооценка материального благополучия отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В исследовании также перечисляются города, в которых необходимо предпринять меры по повышению качества жизни: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Киров, Красноярск, Омск, Улан-Удэ, Челябинск, Якутск и другие.

Рейтинг составлялся исходя из мониторинга качества жизни по уровню материального благополучия, доступности недвижимости, качеству медобслуживания, состоянию экологии, работе образовательных учреждений, доступности культурных ценностей, возможности для самореализации и прочим критериям.

Ранее сообщалось, что самые высокие темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы в январе 2026 года были зафиксированы в Москве, Республике Алтай и Бурятии.

В столице показатель увеличился почти на 22%, на Алтае – на 21,5%, в Бурятии – на 21%. Замыкают пятерку регионов-лидеров Курская область (рост на 20,6%) и Чукотский автономный округ (плюс 18,2%).

Москвичи перешагнули отметку в 80 лет по ожидаемой средней продолжительности жизни

