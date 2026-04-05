05 апреля, 04:29

Экономика

Самый сильный рост зарплат в январе зафиксирован в Москве и Алтайском крае

Фото: depositphotos/Keola

Самые высокие темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы в январе 2026 года были зафиксированы в Москве, Республике Алтай и Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

В столице показатель увеличился почти на 22%, на Алтае – на 21,5%, в Бурятии – на 21%. Замыкают пятерку регионов-лидеров Курская область (рост на 20,6%) и Чукотский автономный округ (плюс 18,2%).

Существенный прирост трудовых доходов также отмечен в Московской и Магаданской областях – на 17,5% и 16,9% соответственно, в Татарстане ( плюс 16,8%), а также в Саратовской и Новгородской областях (рост на 16,6% и 16,5%).
В целом по России средние зарплаты в январе выросли на 15,1%.

Ранее стало известно, что медианный уровень предлагаемых зарплат в РФ достиг 86,2 тысячи рублей. При этом наиболее значительный рост предлагаемых зарплат зафиксирован у сварщиков, монтажников и руководителей групп.

