04 апреля, 04:56

Экономика

Медианный уровень предлагаемых зарплат в РФ достиг 86,2 тысячи рублей

Фото: depositphotos/gutaper

В первом квартале 2026 года медианная зарплата в российских вакансиях достигла 86,2 тысячи рублей, что на 13% больше, чем годом раньше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала hh.ru.

Как уточняется в материалах, абсолютный прирост составил 9,7 тысячи рублей. Медианная зарплата означает, что ровно половина предлагаемых в вакансиях окладов находится выше этого уровня, а половина – ниже.

Наиболее значительный рост предлагаемых зарплат зафиксирован у сварщиков (плюс 148,1 тысячи рублей к абсолютному значению), монтажников (плюс 64,7 тысячи рублей) и руководителей групп (плюс 58 тысяч рублей).

Ранее СМИ сообщили, что курьеры в России получают на 12% больше людей с высшим образованием. За 2025 год среднерыночные зарплатные предложения для курьеров увеличились на 5%. При этом с января по март 2026 года зафиксировано повышение на 10%.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

