Медианный уровень предлагаемых зарплат в РФ достиг 86,2 тысячи рублей

В первом квартале 2026 года медианная зарплата в российских вакансиях достигла 86,2 тысячи рублей, что на 13% больше, чем годом раньше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала hh.ru.

Как уточняется в материалах, абсолютный прирост составил 9,7 тысячи рублей. Медианная зарплата означает, что ровно половина предлагаемых в вакансиях окладов находится выше этого уровня, а половина – ниже.

Наиболее значительный рост предлагаемых зарплат зафиксирован у сварщиков (плюс 148,1 тысячи рублей к абсолютному значению), монтажников (плюс 64,7 тысячи рублей) и руководителей групп (плюс 58 тысяч рублей).

Ранее СМИ сообщили, что курьеры в России получают на 12% больше людей с высшим образованием. За 2025 год среднерыночные зарплатные предложения для курьеров увеличились на 5%. При этом с января по март 2026 года зафиксировано повышение на 10%.