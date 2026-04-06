Путин поручил включить в "Госуслуги" показатель удовлетворенности качеством медпомощи

Владимир Путин поручил обеспечить к 2027 году включение в портал "Госуслуги" показателя удовлетворенности населения качеством медпомощи и ее доступностью. Перечень поручений президента России по итогам совещания с членами правительства размещен на сайте Кремля.

Показатель должен характеризовать удовлетворенность населения качеством, сроками оказания и доступностью медпомощи. Доклад нужно представить до 1 июня 2026 года, далее – один раз в полгода.

Кроме того, правительство должно рассмотреть вопросы, которые касаются повышения эффективности механизмов правовой защиты медицинских работников при исполнении ими трудовых обязанностей. Необходимо сформировать механизмы страхования риска профессиональной ответственности медработников, а также внести изменения в нормативные правовые акты России в случае необходимости.

Также президент поручил завершить строительство и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, сроки ввода которых нарушены. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь" Станислав Воскресенский и региональные власти.

До 1 августа должна быть разработана дорожная карта по повышению доступности детской стоматологии. Комплексный анализ уровня удовлетворенности потребности в детской стоматологической помощи должны провести исполнительные органы субъектов России.

"Обратив особое внимание на населенные пункты с численностью населения менее 50 тысяч человек и населенные пункты, отдаленные от районных центров, а также разработать план мероприятий (дорожную карту) по повышению доступности детской стоматологии", – указано в поручении.

При этом до 1 декабря Мишустин и высшие должностные лица субъектов России должны предоставить доклад, который касается обеспечения транспортной доступности объектов здравоохранения, особенно граждан, проживающих в малых городах и сельской местности.

В приоритетном порядке нужно предусмотреть строительство и ремонт автомобильных дорог регионального и муниципального значения, а также организацию маршрутной сети общественного транспорта для гарантированного ежедневного проезда в медицинские организации.

Одновременно с этим нужно принять меры, которые будут направлены на освоение медицинскими работниками навыков работы с цифровыми платформами и сервисами, в том числе применение технологий искусственного интеллекта в диагностике и интерпретации результатов исследований. Доклад нужно также предоставить до 1 декабря.

Ранее Путин поручил правительству быстрее разработать стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. Президент обратился к кабмину с просьбой предложить рабочие механизмы, направленные на развитие и защиту внутреннего рынка биотехнологий. Также необходимо подготовить сценарии их применения в отраслях экономики и социальной сферы страны.

