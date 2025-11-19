Путин допустил, что жизнь можно продлить до 150 лет

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Продолжительность жизни может достигать и 150 лет, однако этого всегда будет мало. Об этом заявил Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Российский лидер отметил, что когда-то считалось нормальным жить 20, 30 и 35 лет, а потом возраст стал увеличиваться до 45, 50 лет. Сегодня в некоторых странах, по его словам, продолжительность жизни составляет 80 лет.

"И мы стремимся к тому, чтобы и у нас средний возраст, там, у женщин чуть побольше, у мужчин поменьше. Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни. И все правильно делаем. Можно, наверное, довести и до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, так же, как денег. Всегда", – сказал Путин.

В этом году президент поручал кабмину принять меры для повышения информированности россиян о важности диспансеризации и ее роли в улучшении здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Москвичи, в свою очередь, могут увидеть историю диспансеризации и вакцинации при помощи сервиса "Электронная медицинская карта". Там появились новые функции, рассказывал Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что в Китае ученые создают таблетку, благодаря которой можно прожить до 150 лет. Шэньчжэньский стартап Lonvi Biosciences, работающий в сфере биотехнологий и исследований долголетия, приступил к разработке препарата, нацеленного на "зомби-клетки".

Ими называют стареющие клетки, переставшие делиться, однако продолжающие приводить к воспалению. Как утверждала компания, таблетка сможет продлить жизнь.