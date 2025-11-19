Путин рассказал, что прошел ежегодное медобследование

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, что прошел ежегодное медицинское обследование и получил хорошие результаты. Об этом глава государства поделился на выставке, которая посвящена роли искусственного интеллекта в решении повседневных задач человека.

Путин признался, что для прохождения медобследования ему пришлось остаться в клинике на ночь.

"Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день", – сказал он.

Ранее Путин назвал приоритетом властей обеспечение активной и здоровой продолжительной жизни населения. Выполнение задачи опирается на работу первичного звена здравоохранения и развития технологий в сфере медицины. Он подчеркнул, что государство выполняет все социальные обязательства.

