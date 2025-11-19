19 ноября, 20:27Политика
Путин рассказал, что прошел ежегодное медобследование
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин рассказал, что прошел ежегодное медицинское обследование и получил хорошие результаты. Об этом глава государства поделился на выставке, которая посвящена роли искусственного интеллекта в решении повседневных задач человека.
Путин признался, что для прохождения медобследования ему пришлось остаться в клинике на ночь.
"Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день", – сказал он.
Ранее Путин назвал приоритетом властей обеспечение активной и здоровой продолжительной жизни населения. Выполнение задачи опирается на работу первичного звена здравоохранения и развития технологий в сфере медицины. Он подчеркнул, что государство выполняет все социальные обязательства.