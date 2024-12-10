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10 декабря, 15:45

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Путин: обеспечение активной и продолжительной жизни россиян является приоритетом властей

Путин назвал приоритетом обеспечение здоровой и долгой жизни граждан

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Приоритетом властей России является обеспечение активной и здоровой продолжительной жизни населения, заявил Владимир Путин.

Он отметил, что выполнение задачи опирается на работу первичного звена здравоохранения и развития технологий в сфере медицины. Президент также подчеркнул, что медицинская помощь должна быть для всех граждан РФ.

Кроме того, государство выполняет все социальные обязательства. На эти цели будет направлено 25% расходов всего бюджета государства, заявил российский лидер.

"Хотя правильным было бы здесь говорить не о расходах, а об инвестициях", – уточнил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее глава РФ сказал, что облик российского здравоохранения меняется в лучшую сторону. По словам главы РФ, за последние четыре года модернизации первичного звена по всей стране было построено и реконструировано более тысячи поликлиник, также специалисты запустили 174 тысячи единиц современного медицинского оборудования.

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