02:36

Политика

Вэнс призвал ждать хорошие новости по Украине в ближайшие недели

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на хорошие новости по поводу урегулирования украинского конфликта в ближайшие недели. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

"Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но мы еще не дошли до финиша. Я думаю, что есть надежда – надеюсь, в ближайшие несколько недель на этом фронте будут хорошие новости", – отметил Вэнс.

Тот факт, что конфликт между Россией и Украиной все еще не решен, является источником постоянного разочарования для всего Белого дома, подчеркнул вице-президент США.

"Мы действительно считали – и вы слышали, как президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) говорил об этом миллион раз – что это будет самый легкий конфликт для разрешения", – добавил Вэнс.

2 декабря спецпосланник США Стив Уиткофф прилетел в Россию по поручению Трампа. Он встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Переговоры заняли почти 5 часов. Стороны обсудили мирный план США по урегулированию украинского конфликта.

Путин отметил, что Россия может согласиться с некоторыми позициями документа, но другая их часть вызывает критику. Стороны намерены продолжить открытые контакты по этой теме. После переговоров Трамп подчеркнул, что у делегации США сложилось впечатление о готовности России к урегулированию.

Новости мира: Трамп назвал переговоры США с Россией в Москве успешными

