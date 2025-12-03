Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

Фото: kremlin.ru

Переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа завершились. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча продлилась около пяти часов. О результатах переговоров пока не сообщалось.

По информации РИА Новости, Уиткофф после переговоров в Кремле прибыл в посольство США в Москве. В свою очередь, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, также участвовавший во встрече, назвал беседу с американской делегацией продуктивной.

Помимо спецпосланника американского лидера Дональда Трампа, Штаты на встрече представил предприниматель, зять президента США Джаред Кушнер. С российской стороны в переговорах участвовали Владимир Путин, помощник президента РФ Юрий Ушаков и Дмитриев.

Трамп при этом указывал, что не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине в Москве. По словам американского лидера, его главной целью остается спасение тысяч жизней каждый месяц.