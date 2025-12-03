Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:39

Политика

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

Фото: kremlin.ru

Переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа завершились. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча продлилась около пяти часов. О результатах переговоров пока не сообщалось.

По информации РИА Новости, Уиткофф после переговоров в Кремле прибыл в посольство США в Москве. В свою очередь, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, также участвовавший во встрече, назвал беседу с американской делегацией продуктивной.

Помимо спецпосланника американского лидера Дональда Трампа, Штаты на встрече представил предприниматель, зять президента США Джаред Кушнер. С российской стороны в переговорах участвовали Владимир Путин, помощник президента РФ Юрий Ушаков и Дмитриев.

Трамп при этом указывал, что не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине в Москве. По словам американского лидера, его главной целью остается спасение тысяч жизней каждый месяц.

Путин проводит переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика