00:39Политика
Переговоры Путина и Уиткоффа завершились
Фото: kremlin.ru
Переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа завершились. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча продлилась около пяти часов. О результатах переговоров пока не сообщалось.
По информации РИА Новости, Уиткофф после переговоров в Кремле прибыл в посольство США в Москве. В свою очередь, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, также участвовавший во встрече, назвал беседу с американской делегацией продуктивной.
Помимо спецпосланника американского лидера Дональда Трампа, Штаты на встрече представил предприниматель, зять президента США Джаред Кушнер. С российской стороны в переговорах участвовали Владимир Путин, помощник президента РФ Юрий Ушаков и Дмитриев.
Трамп при этом указывал, что не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине в Москве. По словам американского лидера, его главной целью остается спасение тысяч жизней каждый месяц.
Путин проводит переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле