02 декабря, 20:48

Политика
Директор ресторана Savva Романцев: Уиткоффа угощали в Москве икрой и посикунчиками

Директор ресторана в Москве назвал блюда, которыми угощали Уиткоффа

Фото: Москва 24

Спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера перед переговорами в Кремле угощали красной, черной и щучьей икрой, крабами и гребешком. Об этом Москве 24 рассказал директор столичного ресторана Savva Максим Романцев.

"Чтобы подчеркнуть русское гостеприимство, мы накрыли стол <...> русскими рыбными и мясными закусками – вяленой олениной, вяленой говядиной, селедкой, картошкой, сибирскими груздями", – отметил директор ресторана.

Романцев отметил, что из горячих закусок Уиткоффу предложили посикунчики с крабом, то есть мини-чебуреки. Также были фирменные пельмени с грибами, фаршированная перепелка с гречкой, филе оленины, палтус на пару и рыбная кулебяка.

По его словам, больше всего спецпосланнику Трампа понравились посикунчики с крабом и лепешки с сыром, которые Уиткофф попросил сам.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву, чтобы обсудить мирное соглашение об урегулировании конфликта на Украине, подготовленного американской стороной. Перед встречей с Владимиром Путиным они успели прогуляться по центру столицы и полюбоваться Большим театром.

На встрече с российским лидером, спецпосланник президента США назвал свою прогулку хорошей и красивой, а Москву – удивительным городом.

