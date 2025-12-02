Песков: встреча Путина и Уиткоффа продлится столько, сколько потребуется

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

Встреча Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом продлится столько времени, сколько потребуется. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин в Кремле примет господина Уиткоффа – главного американского переговорщика по украинским делам, который прибудет сюда. И вместе с ним также будет (зять президента США Джаред. – Прим. ред.) Кушнер", – подчеркнул Песков и добавил, что других американских представителей, кроме переводчика, на встрече не ожидается.

По его словам, российско-американские переговоры начнутся после 17:00 по московскому времени. Главной темой беседы станет урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу.

По данным ТАСС, самолет с Уиткоффом на борту, предположительно, приземлился в столичном аэропорту Внуково. Кроме того, автомобиль главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева уже выехал оттуда.

Ранее сообщалось, что президент России и спецпосланник американского лидера планируют в том числе обсудить детали плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые удалось согласовать представителям Вашингтона и Киева в ходе встречи во Флориде.

Дмитриев считает день переговоров важным для мира, так как американская команда, которая разработала мирное соглашение по сектору Газа, будет находиться в столице России и продвигать мирную повестку Трампа.

