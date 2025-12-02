Экс-глава МИД Украины Кулеба предупредил о "долгой войне" без мирной сделки

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Украинский конфликт будет продолжаться еще много лет, если не будет заключено "неприятное для всех" мирное соглашение. Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ.

Он заявил, что на сегодняшний день у России "есть возможности уничтожать Украину", а Киев, в свою очередь, "недостаточно силен, чтобы полностью себя обезопасить".

"Если не будет достигнуто соглашение, которое всем не понравится, но зафиксирует состояние тактического поражения и стратегической победы, тогда еще будет много лет война. Будет как есть и еще хуже", – приводит РБК слова Кулебы.

Вашингтон представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве. По ее итогам из 28 пунктов в документе осталось 22.

Позже президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта на Украине. Встреча пройдет 2 декабря во второй половине дня.