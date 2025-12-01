Встреча Путина с Уиткоффом пройдет 2 декабря

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом пройдет 2 декабря во второй половине дня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У президента также несколько совещаний сегодня (1 декабря 2025 года. – Прим. ред.) непубличного характера пройдут в рамках подготовки к российско-американским контактам завтра", – уточнил представитель Кремля.

Россия, продолжил Песков, заинтересована в урегулировании украинского конфликта, поэтому не будет вести обсуждения "в мегафонном режиме" или через СМИ.

Ранее американский президент Дональд Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным для окончательного согласования мирного плана по Украине. По данным СМИ, спецпосланник США направится в Москву уже 1 декабря.

При этом Россия в целом согласна с тем, что некоторые пункты соглашения могут быть переложены в основу будущих договоренностей, однако проект нужно переложить на "дипломатический язык", отмечал президент РФ.