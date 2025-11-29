Фото: depositphotos/mariakarabella

Спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стивен Уиткофф предложил украинской стороне добиваться освобождения от пошлин на 10 лет вместо отправок крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению Уиткоффа, отсрочка от пошлин позволила бы уменьшить нагрузку на экономику Украины. При этом, как он заявляет, "горстка ракет" ничего не решит.

План США по урегулированию конфликта на Украине был представлен 20 ноября. Изначально в нем было 28 пунктов, но после консультаций их число сократилось до 22.

После этого Трамп поручил американской делегации встретиться с Владимиром Путиным в Москве для окончательного согласования плана. Российский лидер, в свою очередь, заявил, что Москва уже ознакомилась с ним.

Путин также допустил, что перечень пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей. Однако он назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины.

Президент РФ указал, что Киев допустил стратегическую ошибку, когда побоялся организовать президентские выборы. Именно после этого, по мнению российского лидера, Зеленский утратил свой легитимный статус.

