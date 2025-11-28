Daily Express: Путин поставил Украине ультиматум

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский

Владимир Путин поставил Украине ультиматум, заявили журналисты Daily Express.

В издании обратили внимание на слова российского лидера во время пресс-конференции в Киргизии. Глава государства сказал, что боевые действия прекратятся после того, как украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют.

В СМИ указали и на слова Путина о том, что Россия добьется своих целей военным путем, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не уйдут.

Президент России во время выступления также назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины. Он указал, что Киев допустил стратегическую ошибку, когда побоялся организовать президентские выборы. Именно после этого, по мнению российского лидера, глава Украины Владимир Зеленский утратил свой легитимный статус.

Кроме того, Путин заявил, что фронт для Украины неизбежно свернется, если ситуация в Купянске повторится и на других участках.

