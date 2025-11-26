Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 ноября, 13:26

Политика

Ушаков рассказал о периодических встречах между спецслужбами РФ и Украины

Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko

Представители российских и украинских спецслужб периодически проводят встречи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где обсуждают важные вопросы, в том числе обмен пленными. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Сейчас, как вы знаете, все находятся или в Абу-Даби, или в Дубае. В общем-то, вся публика там. Только мы с вами здесь, в Бишкеке, и нам хорошо. А вся публика – и почтенная, и не очень почтенная – там", – уточнил представитель Кремля.

В частности, недавно в ОАЭ прошли переговоры нового представителя США по украинскому вопросу Дэниела Дрисколла с представителями Киева. Ушаков предположил, что встреча была плановой.

Причем американский политик также решился побеседовать и с представителями Москвы. По словам помощника президента РФ, данное решение было совершенно неожиданным.

Информация, что Дрисколл встретился с российскими дипломатами, изначально начали распространять американские СМИ. Отмечалось, что первый контакт произошел 24 ноября, а второй – на следующий день. В ходе последних переговоров обсуждались темы мирного процесса и ускорения продвижения диалога.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать соответствующие сообщения журналистов. Пресс-секретарь российского лидера заявил только о продолжающихся мониторинге и анализе материалов СМИ.

