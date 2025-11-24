Ушаков допустил, что США выйдут на РФ для обсуждения плана по Украине

Фото: ТАСС/Александр Казаков

США выйдут на Россию в ближайшее время для очного обсуждения деталей мирного плана по Украине. При этом пока конкретные договоренности отсутствуют, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока мы знаем, что есть определенный сигнал на этот счет, но определенных договоренностей пока о встрече между российским и американским представителями не достигнуто. Потому что мы еще конкретного предложения о том, кто и когда намерен приехать в Москву, не получали", – цитирует его ТАСС.

Ушаков обратил внимание на необходимость детального обсуждения пунктов мирного плана со сторонами. Он уточнил, что Москва была ознакомлена с одним вариантом, который соответствует пониманию того, что было достигнуто на Аляске.

"По другим положениям, там много, там же 28 пунктов, эти положения требуют, конечно, самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами", – подчеркнул помощник президента.

Кроме того, как указал Ушаков, Кремль знает о существовании европейского плана, однако его положения неконструктивны.

Американский мирный план состоит из 28 пунктов, которые предполагают отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предусматривает признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

При этом после переговоров между представителями Киева и Вашингтона, которые прошли в Женеве 23 ноября, план был изменен. СМИ отмечали, что корректировки внесли после интенсивных обсуждений.

Позже Евросоюз обнародовал свой дополненный мирный план по урегулированию украинского конфликта. В нем допускается вступление Украины в Североатлантический альянс. Также в документе есть пункт, согласно которому НАТО не будет размещать на украинской территории войска в мирное время.

