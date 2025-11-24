Axios: Зеленский принял план Трампа за основу для переговоров

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский принял план лидера США Дональда Трампа в качестве основы для переговоров, понимая, что не может отказаться от него. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Axios.

"Американская сторона подталкивает Украину к заключению соглашения в "агрессивные сроки". И несмотря на то что план включает предложения, которые Украина до сих пор неоднократно отвергала, президент Владимир Зеленский не исключает такой возможности", – говорится в сообщении.

По данным издания, Зеленский предупредил граждан Украины, что американский план и давление поставили страну в одно из самых трудных времен в ее истории.

20 ноября Вашингтон объявил о подготовке мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов. Он предполагает отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предусматривает признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

Позже в Женеве прошли переговоры между представителями Киева и Вашингтона. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что мирный план находится на завершающем этапе согласования.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о хорошем прогрессе в рамках работы над мирным планом. Он добавил, что стороны поработали над внесением некоторых изменений, корректировок в надежде продвинуться вперед в устранении разногласий.

