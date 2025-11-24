Трамп допустил возможность перемен к лучшему в урегулировании ситуации на Украине

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп допустил, что ситуация в украинском урегулировании может измениться к лучшему.

"Неужели действительно возможен большой прогресс на мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите сами", – указал он в Truth Social.

Глава Белого дома обратил внимание, что, возможно, в этом вопросе происходит "что-то хорошее".

20 ноября Вашингтон объявил о подготовке мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов. Он предполагает отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предусматривает признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

Позже Вашингтон и Киев провели переговоры в Женеве, по итогам которых мирное соглашение претерпело изменения.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Москва не получала официальной версии скорректированного текста американского плана по урегулированию кризиса. Вместе с тем он назвал некорректным обсуждение утечек содержания американского мирного соглашения в СМИ.

