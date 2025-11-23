Эрдоган намерен обсудить с Путиным урегулирование на Украине

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен 24 ноября во время телефонного разговора с Владимиром Путиным обсудить возобновление договоренностей по зерновому коридору и урегулирование украинского конфликта. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ЮАР, где участвовал в саммите G20.

"Мы хотели, чтобы зерновой коридор достигал как Европы, так и Африки. К сожалению, нам удалось добиться лишь ограниченных успехов. Завтра (24 ноября 2025 года. – Прим. ред.) на переговорах я снова попрошу господина Путина об этом. Думаю, если мы сможем запустить этот процесс, это будет к добру", – передает слова турецкого лидера ТАСС.

Он уточнил, что в ходе беседы с Путиным также "собирается обсудить с ним, какие шаги можно предпринять, чтобы остановить гибель людей". По его словам, после переговоров он надеется получить возможность обсудить результаты как с европейскими лидерами, так и президентом США Дональдом Трампом.

Эрдоган добавил, что Турция "с глубокой грустью" наблюдает за событиями на Украине, однако она рассчитывает добиться скорейшего разрешения ситуации.

Ранее в Анкаре прошли переговоры между Эрдоганом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Последний накануне своего визита сказал о намерении активизировать переговоры по урегулированию конфликта. Он уточнял, что у него были "наработанные решения".