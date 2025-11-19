Эрдоган начал переговоры с Зеленским в Анкаре

Фото: ТАСС/EPA/NECATI SAVAS

В Анкаре стартовали переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В ходе беседы главы государств планируют затронуть ситуацию вокруг урегулирования кризиса на Украине.

Зеленский прибыл в Турцию 19 ноября. Накануне своего прилета он заявил о намерении активизировать переговоры по решению конфликта. Президент Украины уточнил, что у него есть "наработанные решения", которые будут предложены партнерам.

Вместе с тем в СМИ появилась информация о том, что рамочное соглашение по завершению конфликта может быть согласовано уже на этой неделе.

Журналисты утверждали, что власти США прорабатывают новый план по урегулированию кризиса, проводя консультации с Россией. При этом ключевую роль в работе играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Отмечалось, что план из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению мирной сделки в секторе Газа.