Фото: ТАСС/Zuma

Поведение украинского президента Владимира Зеленского свидетельствует об отчаянии, которое заставляет союзников Украины опасаться за ее будущее. Таким мнением поделился обозреватель газеты The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюс.

Свою статью журналист выпустил под заголовком: "Зеленский теряет связь с реальностью".

Мэттьюс отметил, что поездки Зеленского по Европе, подписание "фантазийных" оружейных сделок, которые Киев не может себе позволить, не являются ответом на политический и военный кризис внутри Украины.

Конфликт входит в критическую фазу, уровень дезертирства в ВСУ в четыре раза выше прошлогоднего, армия РФ продвигается вперед, а от политического авторитета Зеленского остались лишь руины, подчеркнул обозреватель.

Ранее Зеленский заявил, что хочет активизировать переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, есть "наработанные решения", которые будут предложены партнерам. Помимо этого, ведется работа над тем, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных.

В Кремле отметили, что Украина не передавала ответ на мирные инициативы России, а также информацию о готовности возобновить переговоры.