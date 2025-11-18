Российский фондовый рынок вырос после слов Зеленского о вылете в Турцию

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Индекс Московской биржи резко вырос до отметки в 2544,21 пункта на фоне заявления украинского лидера Владимира Зеленского о вылете в Турцию для возобновления переговоров с Россией. Об этом сообщает Life.ru.

Согласно расчетам, на открытии торгов индикатор находился в минусе, потеряв до 0,71%. Однако к 10:26 по московскому времени ситуация резко изменилась, продемонстрировав увеличение на 1,34%. Таким образом, биржа достигла максимального значения за день. К 10:42 рост замедлился до 0,88%.

Зеленский прибудет в Турцию 19 ноября для начала подготовки нового раунда переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, есть "наработанные решения", которые будут предложены партнерам. Помимо этого, ведется работа над тем, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных.

По данным СМИ, туда же направился спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Журналисты также предположили, что активность главы Украины вызвана тем, что один из его ближайших соратников готовится дать показания ФБР против него.

Однако представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов по контактам Владимира Путина с Уиткоффом и турецкой стороной. Более того, он подчеркнул, что Украина не передавала ответ на мирные инициативы России, а также информацию о готовности возобновить переговоры.