Глава украинской делегации на переговорах с РФ Умеров приехал в Стамбул

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах с российской стороной, прибыл в Стамбул. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в ближайшие дни он будет находиться на встречах в Турции и на Ближнем Востоке для возобновления обменов пленными. Умеров обратил внимание, что была достигнута договоренность, которую необходимо реализовывать.

Россия и Украина договорились об обмене не менее чем по 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны во время третьего раунда переговоров в Стамбуле, который состоялся в конце июля этого года.

Российская делегация также предложила передать Киеву тела 3 тысяч украинских военнослужащих и возобновить кратковременные гуманитарные паузы на линии фронта для эвакуации раненых и погибших.

В октябре замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной в рамках стамбульского трека. Дипломат подчеркнул, что для развития переговоров есть все необходимые условия. По его словам, проблему представляет только отсутствие" политической воли Киева".

Галузин уточнил, что все предложения, которые российская делегация озвучивала в ходе стамбульского процесса, включая организацию локальных гуманитарных перемирий на линии боевого соприкосновения, обмены пленными, телами погибших, возвращение гражданских лиц, создание трех рабочих групп, меморандумы о принципах мирного урегулирования, – все это "остается на столе переговоров".

