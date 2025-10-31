Форма поиска по сайту

В МИД РФ заявили, что для развития стамбульских переговоров с Украиной есть все условия

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия готова к продолжению прямых переговоров с Украиной в рамках стамбульского трека, об этом в интервью газете "Известия" заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что для развития переговоров есть все необходимые условия. Москва открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Также Галузин отметил, что турецкая сторона неоднократно подтверждала готовность продолжать предоставлять площадку для встреч в Стамбуле. Он добавил, что проблему для начала нового раундов переговоров представляет только отсутствие" политической воли Киева".

По его словам, все предложения, которые российская делегация озвучивала в ходе стамбульского процесса, включая организацию локальных гуманитарных перемирий на линии боевого соприкосновения, обмены пленными, телами погибших, возвращение гражданских лиц, создание трех рабочих групп, меморандумы о принципах мирного урегулирования, – все это "остается на столе переговоров".

Ранее член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией, которая недавно испытала гиперзвуковую ракету "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон". Он отметил, что глава киевского режима не понимает, что имеет дело с крупнейшей сверхдержавой на планете.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

