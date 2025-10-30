Фото: TASS/Zuma

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо вернуться к переговорам с Россией, которая недавно испытала гиперзвуковую ракету "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон". Об этом заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети Х.

Политик предположил, что глава киевского режима не понимает, что имеет дело с крупнейшей сверхдержавой на планете. Также он, беря во внимание завершившиеся испытания оружия России, спрогнозировал исчезновение Украины.

"Мой скромный призыв к нему – вернуться к диалогу, прибыть в Москву, если это необходимо для заключения реального мирного соглашения, сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и покончить с ней достойно", – добавил Мема.

В свою очередь, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире радио КП обратил внимание на трудности у Вооруженных сил Украины (ВСУ), связанные с перемещением резервов.



Он пояснил, что на передовой используется тактика "растягивания противника", аналогичная технике в дзюдо. Она характеризуется продолжением давления на противника и созданием ему препятствий для маневрирования резервами даже в сложных погодных условиях.

Данная стратегия эффективна на запорожском и днепропетровском направлениях, а также в окрестностях Красноармейска, Димитрова, Константиновска, Лимана, Северска и других регионов, отметил Кимаковский.

"В районе Добропольского выступа противник бросил, наверное, основные резервы. Но на самом деле я ситуацию знаю достаточно хорошо, потому что на этом направлении служит в том числе и мой сын. И мы сдержали все контрнаступательные действия, которые принял противник", – добавил он.

К настоящему моменту ВСУ заблокированы в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР, указывал ранее Владимир Путин. Он отметил активность российских войск и благоприятную ситуацию в зоне спецоперации.

Также глава государства указал на то, что сейчас приоритетом России является обеспечение своей безопасности на длительную перспективу.

