Путин: установка "Буревестника" в 1 000 раз меньше ядерного реактора подводной лодки

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Преимущество российской крылатой ракеты "Буревестник" в том, что ядерная силовая установка обладает мощностью, сравнимой с ядерным реактором атомной подводной лодки, но она в 1 000 раз меньше. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве.

Кроме того, ядерный реактор, установленный в ракете, может быть запущен за считаные минуты, в отличие от обычных реакторов, которые требуют часов или даже дней для активации, подчеркнул лидер страны.

"Вот это огромное достижение", – указал президент РФ.

Вместе с тем глава государства предположил, что ядерные технологии, применяемые в "Буревестнике", могут быть полезны не только в военной сфере, но и в народном хозяйстве, лунной программе, а также для решения проблемы энергообеспеченности Арктики.

"Даже сейчас уже радиационно защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах", – подметил президент, назвав оружие прорывом как в обороноспособности, так и в науке.

Учитывая все эти факторы, Путин сделал акцент на том, что российская крылатая ракета обладает безусловным превосходством, и выразил гордость за ученых, инженеров, рабочих и специалистов, которые внесли свой вклад в создание этого инновационного оружия.

Испытания "Буревестника" завершились 26 октября, после чего Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракеты.

Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, "Буревестник" совершил испытательный полет на ядерной силовой установке на 14 тысяч километров. Ракета находилась в воздухе около 15 часов и продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.

В МИД РФ отметили, что испытание "Буревестника" осуществлялось в полном соответствии с международными обязательствами.

