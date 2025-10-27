Форма поиска по сайту

27 октября, 21:39

Политика

Глава разведки Норвегии назвал местом испытания "Буревестника" Новую Землю

Фото: министерство обороны РФ

Россия испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу разведки Норвегии, вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсенеса.

"Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall", – указал он.

Владимир Путин объявил о завершении испытаний "Буревестника" 26 октября. Он поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракеты.

Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, "Буревестник" совершил испытательный полет на ядерной силовой установке на 14 тысяч километров. Ракета находилась в воздухе около 15 часов и продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.

В министерстве иностранных дел РФ отметили, что испытание "Буревестника" осуществлялось в полном соответствии с международными обязательствами.

Кроме того, замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона заранее уведомила США о проведении учений стратегических ядерных сил и пусках баллистических ракет.

