МИД РФ: испытание "Буревестника" проходило по международным обязательствам

Фото: министерство обороны РФ

Испытание ракеты "Буревестник" осуществлялось в полном соответствии с международными обязательствами. Об этом заявил замруководителя делегации РФ Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.

"Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами", – приводит слова Воронцова ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона заранее уведомила США о проведении учений стратегических ядерных сил и пусках баллистических ракет. Вместе с тем Москва считает абстрактным вопрос о том, должна ли новая ракета входить в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Владимир Путин объявил о завершении испытаний "Буревестника" 26 октября. Кроме того, президент России поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракеты. Он также отметил, что "Буревестник" является уникальным вооружением, которого нет ни у кого в мире.

Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, "Буревестник" совершил испытательный полет на ядерной силовой установке на 14 тысяч километров. Ракета находилась в воздухе около 15 часов и продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.