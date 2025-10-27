В США назвали "Буревестник" оружием из области научной фантастики

Фото: министерство обороны РФ

Крылатая ракета "Буревестник" является оружием из области научной фантастики. Таким мнением поделился эксперт по ядерному нераспространению из американского колледжа Мидлбери Джеффри Льюис, передает New York Times.

По его словам, сообщения об испытании "Буревестника" должны вызывать обеспокоенность. При этом эксперт не указал, у кого.

Ранее Владимир Путин объявил о завершении испытаний "Буревестника". Президент России поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракеты. Он также отметил, что она является уникальным изделием, которого нет ни у кого в мире.

Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, "Буревестник" совершил испытательный полет на ядерной силовой установке на 14 тысяч километров, что не является пределом. Ракета находилась в воздухе около 15 часов.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп прокомментировал испытания "Буревестника". Как подчеркнул американский лидер, Москва "не играет в игры" с Вашингтоном.