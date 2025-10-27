Трамп прокомментировал испытания ракеты "Буревестник"

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп прокомментировал завершение испытаний ракет "Буревестник" в России, беседа с журналистами транслировалась на сайте Белого дома.

"Они не играют в игры с нами, мы с ними тоже не играем в игры", – заявил американский лидер.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли администрация США ввести новые санкции против РФ, глава Белого дома сказал: "Вы это узнаете".

Трамп также рассказал, что не участвует в обсуждении использования Евросоюзом замороженных российских активов для оплаты военной помощи Украине. По его словам, о том, следует ли использовать активы, нужно "спросить ЕС".

Ранее Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Глава государства отметил, что эти ракеты являются уникальным изделием, которого нет ни у кого в мире.

Помимо этого, в СМИ появилась информация, что Вашингтон начал обсуждать использование активов России, находящихся в США, для поддержки Украины. Администрация президента также якобы подготовила новые санкции, но не собирается вводить их в ближайшее время, поскольку хочет, чтобы новые ограничительные меры ввел Евросоюз.

