Генсек НАТО считает, что новые санкции США вынудят Россию сесть за стол переговоров

Фото: ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новые санкции США против российских нефтяных компаний вынудят Москву сесть за стол переговоров по урегулированию украинского кризиса. Своим мнением он поделился в интервью Fox News.

Рютте подчеркнул, что прекращение боевых действий – это верный подход к решению вопроса на Украине. По его словам, Киев заявил о желании завершить конфликт. Генсек добавил, что теперь необходимо, что Россия села за стол переговоров, а новые санкции Вашингтона должны способствуют этому процессу.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов ввело дополнительные санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Под ограничения также попадают их дочерние компании. Всего в списке американского министерства 34 компании.

Отмечается, что новые санкции Вашингтона призваны "усилить давление на российский энергетический сектор и снизить возможности Кремля по получению прибыли" с целью ведения боевых действий и поддержки экономики.