31 января, 08:33

Общество

В Госдуме рассказали, куда жаловаться на плохую уборку снега во дворах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Управляющие компании (УК) обязаны очищать от снега придомовую территорию многоквартирных домов (МКД). Если эти обязанности не выполняются, жильцы имеют право обратиться с жалобой в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"Январь снова радует нас сильным снегопадом. У многих жильцов МКД возникает разумный вопрос – кто отвечает за уборку снега, к кому обращаться, куда жаловаться, если она выполнена некачественно", – отметил он в беседе с РИА Новости.

В частности, если речь идет о придомовой территории, дорожках, подъездах и других участках, ответственность лежит на УК или ТСЖ, в зависимости от формы управления домом. Если же качество уборки снега не соответствует нормам, жалобу можно подать в УК или коммунальную службу округа.

Парламентарий подчеркнул, что УК или ТСЖ обязаны очищать в том числе тротуары у многоквартирных домов, а также крыши обслуживаемых зданий от снега и наледи.

"Жалобу можно подать в письменной форме или по телефону. Если УК не предприняла никаких усилий, то следующий шаг – это обращение в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Кроме того, с претензией можно обратиться в региональные службы ЖКХ, муниципальные администрации или региональный диспетчерский центр", – заключил Колунов.

Между тем городские службы в непрерывном режиме продолжают устранять последствия непогоды в Москве. Каждый день коммунальщики проводят несколько циклов сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей обработкой противогололедными средствами.

Вместе с тем уборка снега ведется также на всех улицах и дорогах. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Сотни единиц спецтехники для уборки снега выехали на улицы Москвы

