Температура воздуха до минус 14 градусов ожидается в столице 5 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в четверг, 5 февраля, составит от 12 до 14 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 12 до минус 17 градусов.

В столичном регионе будет дуть слабый ветер. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее в МЧС по Москве предупредили, что в городе с ночи 5 февраля прогнозируется туман с видимостью 200–700 метров. Он задержится утром и в первой половине дня.

В связи с этим в столице ожидается затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. В ведомстве попросили водителей и пешеходов быть внимательнее на дороге.

