31 января, 05:41

Политика

В ОП предложили включить управление беспилотниками в комплекс ГТО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Норматив по управлению беспилотниками следует включить в физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО). Таким мнением поделилась член Общественной палаты (ОП) РФ, заслуженный тренер Ольга Павлова.

Она напомнила, что сегодня такие испытания уже включены в школьную программу. По словам Павловой, общественники уже обращались с подобным предложением в министерство спорта. Кроме того, соответствующий законопроект вносится в Госдуму.

"На сегодняшний момент количество ступеней в комплексе (ГТО. – Прим. ред.) нормальное, присутствуют все возрастные категории, поэтому я не вижу особой необходимости в усилении этого комплекса, кроме включения современных видов спорта, которые позволяют людям работать с беспилотными системами", – заключила Павлова.

Ранее Минобороны РФ организовало работу по отбору граждан в подразделения войск беспилотных систем (БПС) во всех регионах. Ежедневно в пункты отбора приходят многочисленные заявления от россиян, которые хотят проходить военную службу в новом роде войск.

При этом прохождение службы предусмотрено только в БПС с обязательным курсом обучения по управлению дронами. Кроме того, кандидаты должны соответствовать требованиям по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования и профессионально-психологической пригодности.

Минобороны РФ организовало отбор граждан в войска беспилотных систем

