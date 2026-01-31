Nikkei: клинические испытания японской вакцины от вируса Нипах на людях начнут в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Клинические испытания вакцины от вируса Нипах, разработанной Токийским университетом, на людях начнутся в апреле в Бельгии, пишет газета Nikkei.

Данный шаг станет первым к практическому применению препарата в борьбе с одной из самых опасных зоонозных инфекций, против которой до сих пор нет зарегистрированных вакцин или специфических лекарств.

Согласно данным Центра передовых научных и технологических исследований университета, вакцина, созданная на основе рекомбинантного вируса кори с встроенными генами вируса Нипах, предназначена для профилактики заражения и развития заболевания. В доклинических испытаниях на зеленых макаках препарат показал полную защиту от летальных исходов после инфицирования.

В рамках начального этапа клинических испытаний предстоящей весной препарат будет введен добровольцам. Проект реализуется совместно с European Vaccine Initiative при поддержке японского агентства SCARDA.

Уже во второй половине 2027 года планируется начать расширенные испытания вакцины в Бангладеш. В них примут участие взрослые и дети. Ученые будут оценивать безопасность и эффективность лекарства в реальных условиях.

Ранее в Индии около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое. При этом Всемирная организация здравоохранения оценила риск распространения вируса как низкий.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию с вирусом Нипах на контроле. По последним данным, в России не зафиксировали ни одного случая завоза инфекции.