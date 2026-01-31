Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 08:58

Общество
Главная / Новости /

Nikkei: клинические испытания японской вакцины от вируса Нипах на людях начнут в апреле

Клинические испытания японской вакцины от вируса Нипах на людях начнут в апреле – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Клинические испытания вакцины от вируса Нипах, разработанной Токийским университетом, на людях начнутся в апреле в Бельгии, пишет газета Nikkei.

Данный шаг станет первым к практическому применению препарата в борьбе с одной из самых опасных зоонозных инфекций, против которой до сих пор нет зарегистрированных вакцин или специфических лекарств.

Согласно данным Центра передовых научных и технологических исследований университета, вакцина, созданная на основе рекомбинантного вируса кори с встроенными генами вируса Нипах, предназначена для профилактики заражения и развития заболевания. В доклинических испытаниях на зеленых макаках препарат показал полную защиту от летальных исходов после инфицирования.

В рамках начального этапа клинических испытаний предстоящей весной препарат будет введен добровольцам. Проект реализуется совместно с European Vaccine Initiative при поддержке японского агентства SCARDA.

Уже во второй половине 2027 года планируется начать расширенные испытания вакцины в Бангладеш. В них примут участие взрослые и дети. Ученые будут оценивать безопасность и эффективность лекарства в реальных условиях.

Ранее в Индии около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое. При этом Всемирная организация здравоохранения оценила риск распространения вируса как низкий.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию с вирусом Нипах на контроле. По последним данным, в России не зафиксировали ни одного случая завоза инфекции.

ВОЗ заявила, что заболевание вирусом Нипах может протекать бессимптомно

Читайте также


общество

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика