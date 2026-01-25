Форма поиска по сайту

25 января, 13:45

Общество

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев завоза вируса Нипах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ситуация со вспышкой вируса Нипах в Индии находится на контроле, случаев завоза на территорию России не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Индии принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах после того, как число заболевших в штате Западная Бенгалия выросло до пяти человек. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в России имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса. В пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр".

Ранее стало известно, что власти Индии оперативно принимают меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия. Там было подтверждено пять случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер.

Отмечалось, что около ста человек помещены на домашний карантин. В Индии также начали проводить выборочное ПЦР-тестирование летучих мышей на вирус Нипах. У животных в зоопарке Алипур на юге Колкаты собрали образцы крови и мазки.

