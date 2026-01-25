Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 12:43

Общество
Главная / Новости /

NDTV: в Индии начали проверку летучих мышей на вирус Нипах

В Индии начали проверку летучих мышей на вирус Нипах

Фото: depositphotos/EcoPic

Медики Национального института медицинских исследований в Индии начали выборочное ПЦР-тестирование летучих мышей на вирус Нипах в зоопарке Алипур на юге Колкаты. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Медики проверят, являются ли эти животные переносчиками вируса. У летучих мышей в зоопарке собрали образцы крови и мазки.

По данным СМИ, группа экспертов также посетит районы по всему штату, где обитают летучие мыши.

Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире. Лекарства и вакцины от него не существует.

Ранее сообщалось, что власти Индии оперативно принимают меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия. Там было подтверждено пять случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер.

Отмечалось, что около ста человек помещены на домашний карантин. Зараженные проходят лечение в больницах Калькутты, состояние одного пациента оценивается как критическое.

Читайте также


обществоживотныеза рубежом

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика