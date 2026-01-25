NDTV: в Индии начали проверку летучих мышей на вирус Нипах

Фото: depositphotos/EcoPic

Медики Национального института медицинских исследований в Индии начали выборочное ПЦР-тестирование летучих мышей на вирус Нипах в зоопарке Алипур на юге Колкаты. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Медики проверят, являются ли эти животные переносчиками вируса. У летучих мышей в зоопарке собрали образцы крови и мазки.

По данным СМИ, группа экспертов также посетит районы по всему штату, где обитают летучие мыши.

Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире. Лекарства и вакцины от него не существует.

Ранее сообщалось, что власти Индии оперативно принимают меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия. Там было подтверждено пять случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер.

Отмечалось, что около ста человек помещены на домашний карантин. Зараженные проходят лечение в больницах Калькутты, состояние одного пациента оценивается как критическое.