Москва перешагнула отметку в 80 лет по ожидаемой продолжительности жизни

Москва преодолела отметку ожидаемой продолжительности жизни в 80 лет, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе пленарной сессии "Лучшие страновые и региональные практики по укреплению общественного здоровья" в рамках форума "Здоровое общество".

Она отметила, что столица уже не одно десятилетие занимается системным развитием здравоохранения.

Также заммэра обратила внимание на цифровые решения и современные технологии, которые позволяют достигать успехов в повышении качества и доступности медицинской помощи в городе.

Ранее Сергей Собянин подчеркивал, что рост показателя ожидаемой продолжительности жизни в столице до 80 лет был непосредственно связан с активной модернизацией медицинский инфраструктуры города. Мэр указывал на реконструкцию поликлиник и старт комплексного обновления стационаров, которое планируется завершить к 2030 году.