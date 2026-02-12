Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 09:27

Общество
Главная / Новости /

Академик Онищенко: средняя продолжительность жизни россиян – 74,2 года

Академик раскрыл среднюю продолжительность жизни в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

По последним данным, средняя продолжительность жизни россиян составляет 74,2 года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он добавил, что к 2030 году соответствующий показатель планируется увеличить до 78 лет. Специалист пояснил, что средняя продолжительность жизни рассчитывается не для конкретного человека, а для популяции в целом.

"Если у нас много детей рождается, значит, показатель увеличивается", – продолжил Онищенко.

Академик также отметил, что один из самых высоких уровней продолжительности жизни в стране фиксируется в Дагестане, что связано с высокой рождаемостью в республике.

Ранее сообщалось, что долголетию может способствовать чтение книг на постоянной основе. Ученые в течение 12 лет наблюдали более чем за 3,5 тысячи человек старше 50 лет. Выяснилось, что люди, читающие на постоянной основе, в среднем жили на 23 месяца дольше.

Отмечалось, что этот вид досуга также помогает снижать стресс и улучшать память. По словам американского психотерапевта Зои Шоу, во время чтения книг человек часто входит в состояние транса, похожее на медитацию.

Читайте также


общество

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика