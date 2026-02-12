Академик Онищенко: средняя продолжительность жизни россиян – 74,2 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

По последним данным, средняя продолжительность жизни россиян составляет 74,2 года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он добавил, что к 2030 году соответствующий показатель планируется увеличить до 78 лет. Специалист пояснил, что средняя продолжительность жизни рассчитывается не для конкретного человека, а для популяции в целом.

"Если у нас много детей рождается, значит, показатель увеличивается", – продолжил Онищенко.

Академик также отметил, что один из самых высоких уровней продолжительности жизни в стране фиксируется в Дагестане, что связано с высокой рождаемостью в республике.

Ранее сообщалось, что долголетию может способствовать чтение книг на постоянной основе. Ученые в течение 12 лет наблюдали более чем за 3,5 тысячи человек старше 50 лет. Выяснилось, что люди, читающие на постоянной основе, в среднем жили на 23 месяца дольше.

Отмечалось, что этот вид досуга также помогает снижать стресс и улучшать память. По словам американского психотерапевта Зои Шоу, во время чтения книг человек часто входит в состояние транса, похожее на медитацию.