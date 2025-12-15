Более 1,2 тыс столетних горожан проживают в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице проживают 1,2 тысячи человек в возрасте старше 100 лет, почти полмиллиона москвичей перешагнули 80-летний рубеж, а 60 тысяч – 90-летний, сообщила в интервью Москве 24 заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, Москва давно входит в тройку лидеров по продолжительности жизни в России. Ракова надеется, что в этом году средний показатель в городе перешагнет планку в 80 лет.

"Если 15 лет назад каждый седьмой москвич был в серебряном возрасте, то теперь каждый пятый", – отметила заммэра.

Она также подчеркнула, что представители старшего поколения в настоящее время ведут активный образ жизни и имеют возможность продолжать работать, внося свой вклад в экономику города.

"Сейчас занятость людей старшего поколения – один из основных мировых вопросов. Кто первый его решит, тот и будет лидером в экономике, считают многие специалисты", – поделилась она.

Задача властей, по словам Раковой, заключается в создании более широких возможностей, чтобы в те дополнительные 20–30 лет активной жизни, которые подарили человечеству современные технологии, люди могли "еще раз состояться", приобрести новые знания и заняться собой.

Ранее Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни может достигать и 150 лет, однако этого всегда будет мало, "так же, как денег". По словам российского лидера, сегодня в некоторых странах продолжительность жизни составляет 80 лет.