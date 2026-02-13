Офисно-торговый центр ввели в эксплуатацию в районе Очаково-Матвеевское

Фото: forma.ru

В столичном районе Очаково-Матвеевское ввели в эксплуатацию 19-этажный офисно-торговый центр, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Общая площадь здания превысила 57,4 тысячи квадратных метров. В нем будет создано более 3 тысяч рабочих мест, рассказал председатель комитета Антон Слободчиков.

Объект расположен по адресу улица Озерная, дом 42А. Новое деловое пространство объединяет офисы класса А площадью 25,6 тысячи "квадратов" и трехуровневый торговый центр, под который отведено 22,3 тысячи "квадратов".

В настоящий момент реализовано свыше 30% помещений. В здании разместились рабочие кабинеты с террасами, супермаркет, фитнес-центр, кафе, рестораны и подземная парковка на 214 машино-мест. Также предусмотрена возможность оборудования паркинга электрозарядным устройством.

Управление лифтами и внутренними коммунальными системами ведется в умном режиме энергосбережения. Кроме того, в центре установлена двухтрубная система "чиллер-фанкойл" с точной регулировкой температуры.

На прилегающей территории сделали проезды и тротуары, высадили деревья и уложили почву для газона. Въезд и выезд на парковку организовали по прямолинейной рампе.

За все время строительства центра инспекторы Мосгосстройнадзора провели 11 выездных проверок, к которым также привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз. Последние проводили лабораторно-инструментальные исследования для оценки качества работ и применяемых материалов, рассказал Слободчиков.

Общественно-деловой центр также появится около городского вокзала Лихоборы. На участке площадью 10,33 гектара построят порядка 180 тысяч "квадратов" недвижимости, из которых более 160 тысяч придется на здания комплекса. После завершения строительства будет создано свыше 5 тысяч рабочих мест.