Общественно-деловой комплекс построят у городского вокзала Лихоборы по КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Общественно-деловой центр построят в Головинском районе на севере Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Возле городского вокзала Лихоборы <...> реорганизуют участок площадью 10,33 гектара. Там построят около 180 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых более 160 тысяч придется на здания общественно-делового комплекса", – подчеркнул он.

После завершения работ будет создано более 5 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проект составят 44,07 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – свыше 2,3 миллиона рублей.

Участок находится по адресу улица Черепановых, владение 29. Рядом располагаются спортивные объекты, школа, педагогический колледж, магазины и другая инфраструктура.

По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в Головинском районе появится пять зданий общественно-делового комплекса. Они будут объединены общей архитектурой. В зданиях откроются офисы, магазины, рестораны, помещения для занятий спортом, отделения банков и другие объекты. Рядом расположится паркинг, рассчитанный на 480 мест.

"На участке сохранят здание закрытого переходного пункта, терминал и надземные пешеходные переходы между МЦК и МЦД. Всю территорию благоустроят, создадут удобную улично-дорожную сеть", – сказал Овчинский.

Ранее в Москве было согласовано архитектурно-градостроительное решение малоэтажного офисного комплекса на Пятницкой улице. Здание расположится во владении 40. В него войдут два корпуса высотой три и четыре этажа.

Второй корпус сделают более современным и выразительным. Его динамичный объем будет сочетаться с классическими оконными проемами.

