Бизнес-центр с выходом на набережную построят в районе Хорошёво-Мнёвники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор разрешил строительство нового бизнес-центра на первой линии Москвы-реки в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

По словам руководителя комитета Антона Слободчикова, площадь двух корпусов составит около 38 и 58 тысяч квадратных метров. В рамках проекта будет сделан проход к набережной. Площадь выделенных для строительства земельных участков составляет около 2 гектаров. Все работы проконтролируют инспекторы "Контроля Москвы".

Объект планируется построить по адресу улица Нижние Мнёвники, земельные участки 39/1 и 41. Офисные помещения там будут занимать около 56 тысяч квадратных метров. В них предусмотрены форматы для небольших коллективов и для крупных фирм. На верхних этажах расположатся террасы с видом на город.

При возведении обоих корпусов делового центра будет применяться монолитно-кирпичная технология с панорамным остеклением. 18-этажную башню планируется сделать U-образной формы, а 12-этажный корпус расположится горизонтально вдоль реки. Территорию комплекса с набережной соединит сквозная арка.

В корпусах будут многоступенчатая система очистки воздуха, всесезонное центральное кондиционирование, приточно-вытяжная вентиляция с подогревом и охлаждением.

Слободчиков отметил, что после начала строительства будет составлен график выездных проверок. Специалисты подведомственного центра экспертиз проведут исследования материалов и самой конструкции, чтобы проверить, насколько они соответствуют требованиям проектной документации.

