Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 15:00

Мэр Москвы

Собянин доложил Путину о планах обновления московских стационаров

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Сергей Собянин в ходе встречи рассказал Владимиру Путину о будущей модернизации столичных стационаров.

Как сообщил мэр Москвы российскому лидеру, проектируются и возводятся большие медицинские комплексы. В частности, в 2026-м году планируется открытие 62-й онкологической клиники. Также, по словам градоначальника, началось строительство нового комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского, 52-й больницы, нового детского медучреждения и многих других объектов.

Кроме того, Собянин уточнил, что столичные власти планируют обустроить клиники будущего.

"Мы стараемся, чтобы эти клиники были клиниками будущего, чтобы они выглядели соответствующим образом, были украшением города", – добавил мэр.

Ранее градоначальник рассказал о достижениях московской медицины в прошлом году. Собянин сообщил, что она сделала мощный рывок, стала более персонализированной, технологичной и доступной.

В настоящее время по новому стандарту работают шесть флагманских центров и все приемные отделения стационаров. В поликлиниках – полный набор специалистов, современное оборудование и комфорт.

182 медицинских объекта открыли в Москве за 14 лет

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика