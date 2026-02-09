09 февраля, 15:00Мэр Москвы
Собянин доложил Путину о планах обновления московских стационаров
Фото: MAX/"Кремль. Новости"
Сергей Собянин в ходе встречи рассказал Владимиру Путину о будущей модернизации столичных стационаров.
Как сообщил мэр Москвы российскому лидеру, проектируются и возводятся большие медицинские комплексы. В частности, в 2026-м году планируется открытие 62-й онкологической клиники. Также, по словам градоначальника, началось строительство нового комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского, 52-й больницы, нового детского медучреждения и многих других объектов.
Кроме того, Собянин уточнил, что столичные власти планируют обустроить клиники будущего.
"Мы стараемся, чтобы эти клиники были клиниками будущего, чтобы они выглядели соответствующим образом, были украшением города", – добавил мэр.
Ранее градоначальник рассказал о достижениях московской медицины в прошлом году. Собянин сообщил, что она сделала мощный рывок, стала более персонализированной, технологичной и доступной.
В настоящее время по новому стандарту работают шесть флагманских центров и все приемные отделения стационаров. В поликлиниках – полный набор специалистов, современное оборудование и комфорт.
