Собянин доложил Путину о планах обновления московских стационаров

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Сергей Собянин в ходе встречи рассказал Владимиру Путину о будущей модернизации столичных стационаров.

Как сообщил мэр Москвы российскому лидеру, проектируются и возводятся большие медицинские комплексы. В частности, в 2026-м году планируется открытие 62-й онкологической клиники. Также, по словам градоначальника, началось строительство нового комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского, 52-й больницы, нового детского медучреждения и многих других объектов.

Кроме того, Собянин уточнил, что столичные власти планируют обустроить клиники будущего.

"Мы стараемся, чтобы эти клиники были клиниками будущего, чтобы они выглядели соответствующим образом, были украшением города", – добавил мэр.

Ранее градоначальник рассказал о достижениях московской медицины в прошлом году. Собянин сообщил, что она сделала мощный рывок, стала более персонализированной, технологичной и доступной.

В настоящее время по новому стандарту работают шесть флагманских центров и все приемные отделения стационаров. В поликлиниках – полный набор специалистов, современное оборудование и комфорт.

