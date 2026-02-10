В СК исключили криминальный характер смерти студента в пермском общежитии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Смерть студента в душе одного из общежитий в Перми не имеет криминального характера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое СУ Следственного комитета России.

В ведомстве добавили, что причину гибели молодого человека будут устанавливать с помощью судебно-медицинской экспертизы. Предварительно, студент находился в душевой комнате продолжительное время, после чего его тело обнаружили работники общежития.

Информация о смерти молодого человека ранее распространилась в социальных сетях. Сообщалось, что он потерял в душе сознание и пролежал под льющейся водой около 1,5 часа. Ситуацией заинтересовались в СК.

Ранее в Якутске 16-летний подросток погиб на территории экспозиции военной техники парка "Россия – моя история". Предварительно, школьника придавило тяжелой подвижной металлической деталью.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". С места инцидента изъяли предметы, которые имеют значение для установления причин и обстоятельств случившегося.

Соболезнования в связи со случившемся выразил глава города Евгений Григорьев. Он призвал родителей не допускать баловства и бесконтрольных игр детей на потенциально опасных объектах.