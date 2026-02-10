Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 13:16

Происшествия

В СК исключили криминальный характер смерти студента в пермском общежитии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Смерть студента в душе одного из общежитий в Перми не имеет криминального характера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое СУ Следственного комитета России.

В ведомстве добавили, что причину гибели молодого человека будут устанавливать с помощью судебно-медицинской экспертизы. Предварительно, студент находился в душевой комнате продолжительное время, после чего его тело обнаружили работники общежития.

Информация о смерти молодого человека ранее распространилась в социальных сетях. Сообщалось, что он потерял в душе сознание и пролежал под льющейся водой около 1,5 часа. Ситуацией заинтересовались в СК.

Ранее в Якутске 16-летний подросток погиб на территории экспозиции военной техники парка "Россия – моя история". Предварительно, школьника придавило тяжелой подвижной металлической деталью.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". С места инцидента изъяли предметы, которые имеют значение для установления причин и обстоятельств случившегося.

Соболезнования в связи со случившемся выразил глава города Евгений Григорьев. Он призвал родителей не допускать баловства и бесконтрольных игр детей на потенциально опасных объектах.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика