Восьмилетний мальчик случайно отравил брата бытовой химией в Норильске

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Восьмилетний мальчик случайно отравил четрехлетнего брата бытовой химией в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Информация о госпитализации ребенка с признаками отравления поступила правоохранителям недавно. В результате полицейские выяснили, что брат пострадавшего во время игры сделал смесь из бытовой химии, чтобы посмотреть на возможную реакцию.

Однако через некоторое время раствор по неосторожности выпил мальчик, которого доставили в больницу. По данным ведомства, за детьми в тот момент должна была следить старшая родственница. При этом, как уточнили правоохранители, ранее семья не находилась под контролем у органов внутренних дел.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тела 15-летнего мальчика в Подмосковье.

По информации правоохранителей, мертвого ребенка нашли на лестничной площадке третьего этажа жилого дома в Егорьевске. По предварительным данным, подросток отравился парами освежителя воздуха.

